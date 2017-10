Carlos Macedo / Agência RBS

D'Alessandro deu um show de irritação depois da derrota do Inter para o Ceará. Foi o que ele conseguiu, porque no jogo ele não deu o espetáculo que costuma dar. Dando-se conta do absurdo que cometeu, colocou-se à disposição dos repórteres para entrevista coletiva.

Falou da sua liderança no grupo, da responsabilidade que tem, da campanha que está devolvendo o Inter à Série A. Explicou mas não justificou.

Como disse que estava de cabeça quente, achou que tudo ficou no seu lugar. Tentou liderar o silêncio absoluto dos seus companheiros, mas não foi atendido.

Tudo não passou de um momento de insensatez do craque colorado. Um faniquito. Acontece, mas não deve se repetir. Tranquilidade é um dos componentes principais de um grande líder.

Tratamento

D'Alessandro não tem do que se queixar. Ele tem reconhecimento pleno de sua capacidade e de seu talento. A direção do Inter reconhece e lhe dá o maior salário do futebol gaúcho e, quem sabe, do futebol brasileiro.

Os torcedores entram em delírio coletivo quando seu nome é anunciado pelos alto-falantes do Beira-Rio. Na imprensa os elogios são constantes. Todos os setores ligados ao futebol reconhecem sua importância e talento. O tratamento é sempre superior tanto na atividade profissional quanto pessoal.

Quando D'Ale reclama de torcedores que vaiam o time, está sendo injusto com eles. Torcedor paga para sofrer com o clube. Jogador ganha fortunas para defender o time. Os torcedores têm direito de vaiar seus jogadores quando estes perdem para um time menor dentro de sua casa.