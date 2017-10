Depois de D'Alessandro rebater as vaias dos torcedores no Beira-Rio, foi a vez de William Pottker ir aos microfones desabafar após o 1 a 0 sofrido para o Ceará. O centroavante, que não marca gols há oito jogos, exaltou a boa equipe do Ceará e garantiu que na sexta-feira, contra o CRB, o Inter sairá de campo aplaudido, porque "futebol assim".