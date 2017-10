Carlos Macedo / Agência RBS

A troca de cobranças entre a torcida e D'Alessandro, após a derrota do Inter para o Ceará, fez o capitão colorado dar explicações antes de deixar o Beira-Rio. Sorrindo, o camisa 10 se aproximou dos repórteres na zona mista do estádio. Culpou estar de cabeça quente pela atitude, mas manteve a opinião de que as vaias ouvidas pelo grupo foram injustas. Rebateu, ainda, as críticas em relação ao seu salário que viu partir da torcida com "gestos de dinheiro":

– Eu saí de cabeça quente. Cobrei o torcedor. Achei que a vaia foi injusta. O resultado não foi o que a gente esperava. O jogo não foi dos melhores que a gente fez. Eu cobro o torcedor como sou cobrado. Saí de cabeça quente como o torcedor saiu. Torcedor poderia ter valorizado o empenho do grupo. Não é por marketing que eu faço isso, eu não preciso aparecer – disse, para completar sobre seu salário: – Temos mais um jogo em casa, onde vamos decidir nosso acesso, com o CRB. Esperávamos o apoio pela campanha. Obviamente, o torcedor deixa se levar pelo comentário da imprensa, que o Inter iria ganhar a Série B com o pé nas costas, pelo salário do D'Ale... Eu vi o gesto. Não queriam que eu aliviasse para o Inter? Eu aliviei o ano passado. Não saí por dinheiro.

Confira principais trechos da entrevista:

Cobrança

"Eu cobro o torcedor como sou cobrado. Saí de cabeça quente como o torcedor saiu. Torcedor poderia ter valorizado o empenho do grupo. Não é por marketing, não por nada. Não preciso aparecer. Isso é ao natural, para defender o grupo. Sou o cabeça junto com Danilo, Edenilson, Cuesta, Damião. Eu precisava defender, que no momento achei injusto. Por outro lado, a gente fez um empate e uma vitória nos últimos jogos. Temos mais um jogo em casa, onde vamos decidir nosso acesso, com o CRB. Esperávamos o apoio pela campanha. Obviamente, o torcedor deixa se levar pelo comentário da imprensa, que o Inter iria ganharia a Série B com o pé nas costas, pelo salário do D'Ale... Eu vi o gesto. Não queriam que eu aliviasse? eu aliviei o ano passado. Não saí por dinheiro."

Vaia no fim

"Eu sempre pedi para o torcedor: se quer vaiar, vaia no final. Mas pela campanha, pelo que a gente vem batalhando, pelo que o grupo está se doando, vem brigando para não perder a liderança. Uma vitória nos deixaria perto, torcedor saiu chateado. Nós também."

Sem crise

"Eu quero falar que não tem crise. A gente é líder. Torcedor tem que aceitar, estar junto da gente. O Inter tem que subir. Precisamos dele (torcedor), não precisamos da vaia. O momento não era para vaiar. Hoje não vou pedir desculpa, porque acho que não deveria ter vaiado. Torcedor está pensando na Série A, nos torneios nacionais. Torcedor tem que esperar e nos apoiar até o final."

Sobre o próximo jogo

"A melhor. Conheço o torcedor. Eles vão vir, vão apoiar. Vamos trabalhar para recuperar os pontos. Nossa campanha fora é muito boa, não quer dizer que a gente tenha o direito de perder em casa. Nós estamos sentindo muito. Tem outro confronto direto. Ceará tem que jogar com o vice colorado, o América. Temos mais um jogo em casa. É bola para frente, e conseguir uma vitória sexta para que nos dê esse acesso. Hoje, a distância para o quinto colocado poderia chegar 11, 12. Estaríamos mais perto do acesso."

Campanha serviria para a Série A?

"Não posso pensar na Série A, nós temos que pensar em subir. Teve jogo que a gente jogou muito bem, que fomos inteligentes, fizemos pro gasto e ganhamos. Hoje, iríamos conseguir a décima vitória em casa."

Damião

"A gente não teve Damião hoje. É um jogador importante. É um dos joadores mais importantes, que mudou nossa estrutura, nossa maneira de jogar. Roberson foi bem. Estamos preparados, temos um grupo bom, consciente."

Troca de cobranças

Eu sou a cabeça do grupo. Está tudo bem, eu não tomo isso indivudualmente, eu sou parte do grupo. Quando acaba o jogo, aqui tem um grupo. A minha reação foi porque eu senti que o grupo não merecia. Nas outras vezes, fomos vaiados e aceitamos. Eu não concordo quando falam em dinheiro, isso não tem nada a ver com o futebol. Teve muito comentário de dinheiro.

Sobre a declaração de Pottker

"Eu não estava no ano passado, não posso falar. Falo da situação. Houve problema extracampo que repercutiu dentro. Ficou um grupo jovem e, no momento que apertou, ficou difícil. Eu acompanho o Pottker na ideia de que tem que nos valorizar."