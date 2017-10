André Ávila / Agencia RBS

A direção do Inter está ciente de que o grupo ainda tem carências importantes. O vice de futebol colorado, Roberto Melo, lembrou que, no início da temporada, os “chamados” desequilíbrios no elenco eram ainda maiores e projetou corrigir esses problemas na temporada 2018.

— A gente sabe os desequilíbrios que temos. (...) Mas é a equipe que vai até o fim do campeonato, com suas limitações, dificuldades e com algumas carências. A gente sabe quais são e a gente vai trabalhar para em 2018 suprir essas carências e ter uma equipe mais qualificada e mais competitiva — explicou Melo, após a derrota para o Ceará, no último sábado (28).

O dirigente lembrou que as carências eram muito maiores no início do ano e ressaltou o trabalho da direção em suprir a maior parte delas com as contratações feitas na pré-temporada e ao longo do ano.

— No início do ano, os desequilíbrios eram gigantescamente maiores que hoje. Contratamos cerca de 15 jogadores e saíram mais de 30. E a gente corrigiu alguns desequilíbrios. Por questões orçamentárias, não tínhamos recursos, e não foi possível fazer um investimento maior. O clube fez um esforço grande para montar a equipe. Mas é a equipe que está liderando o campeonato, que nos últimos dez jogos em casa ganhou nove — completou Melo.