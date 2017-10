Carlos Macedo / Agência RBS

A derrota em casa para o Ceará e o empate fora com o Boa Esporte são jogos semelhantes por dois motivos. Primeiro, pela queda de rendimento da equipe. Segundo, por conta da ausência de Leandro Damião. Nestes dois jogos - onde o rendimento foi bem abaixo - o titular do ataque colorado não esteve em campo. Guto Ferreira exaltou as qualidades do centroavante, mas acha que o time pode achar um jeito de jogar sem o seu artilheiro.

— O Roberson brigou e conseguiu algumas coisas importantes, mas ainda assim, desde o início, a gente sabia que ele não seria o Leandro Damião. O Damião tem experiência, força e foi decisivo em vários jogos. Ter um centroavante do nível dele é sempre muito importante. A nossa campanha passa muito por isso. Quando ele não está, nós temos que buscar soluções. Hoje a gente não conseguiu encontrar, principalmente por ter levado um gol antes — analisou o treinador.

Mesmo com o resultado adverso, o Inter manteve a liderança da Série B com 61 pontos, três a mais justamente que o Ceará. De acordo com a projeção, 64 pontos colocam os gaúchos de volta na Série A. Porém, a equipe vem tropeçando bastante. Guto não vê queda de rendimento, mas sim um crescimento dos adversários que brigam e se doam muito mais na reta final do campeonato.

— Eu não acho que é falta de trabalho. Acho que é o momento decisivo do campeonato. Nesta reta final, se você olha a tabela, semana passada o Ceará, no último minuto, na última bola, conseguiu o empate contra o mesmo Figueirense que nós aplicamos três. Nesta reta final, todo mundo se entrega no limite. Estes detalhes fazem a diferença. Nós temos mais seis jogos extremamente difíceis, mas nós precisamos superar todos os problemas que possam ocorrer para buscar o nosso objetivo — disse.

A vitória que pode recolocar os colorados na Primeira Divisão pode vir na próxima sexta-feira (dia 3), jogando no Beira-Rio, contra o CRB. De acordo com o comandante, o resultado que não veio neste sábado (28) pode vir na próxima rodada.

— Deslizes como o de hoje acontecem. O importante é saber ter controle e administrar. Na próxima rodada, nós temos que ganhar. Os que estão embaixo na tabela também vão deslizar. O Paraná foi assim, o América-MG, o Oeste, etc. Então, é um vai e vem. Indiferente disso, passa pela mesma situação. Faltando seis jogos, ainda temos três vitórias a mais que os adversários e hoje isto não foi possível. Paciência, nós não vamos acertar sempre. Erramos hoje. Vamos levantar a cabeça e trabalhar para mudar isto — projetou.