Os danos inesperados ao gramado do Beira-Rio depois do show da banda The Who, em 26 de setembro, fez com que uma operação diferente após a apresentação de John Mayer, na última terça-feira, fosse adotada: cerca de 2 mil metros quadrados de grama foram replantados para o confronto do Inter com o Ceará, no sábado (28). O campo foi prejudicado, pois, além de o palco para os dois eventos terem sido montados entre a grande área e o círculo central, o período de chuvas não colaborou na recuperação do solo.

— Tivemos dois shows (Aerosmith e Elton John, no ano passado) no modelo anfiteatro e nada deste porte havia acontecido. Mas depois de The Who e da partida com o América-MG, o gramado ficou mais prejudicado do que o normal. E isso fez com que tomássemos a decisão de substituir a grama nas regiões afetadas — explicou Paulo Pinheiro, executivo e CEO da Brio, empresa que explora comercialmente o Beira-Rio.

Na quinta-feira (26), o plantio da grama começou às 8h e só terminou às 22h. Hoje, o gramado passou por retoques, pintura e testes de tração para garantir que "tufos" não se desprendam durante a partida contra o Ceará às 17h30 de sábado.

A grama utilizada é dispostas em rolos (imagem ao lado), que depois são abertos e fixados sobre o piso do Beira-Rio. Há tratores e equipamentos específicos para o processo. A área em que o gramado será substituído consiste em uma faixa central que vai da linha de fundo até o meio de campo — as laterais não sofreram danos e serão mantidas.

É a primeira vez que a técnica é implementada no Beira-Rio. Em outros estádios, porém, a prática é recorrente após shows — as arenas do Grêmio e do Palmeiras são dois exemplos disso.

Sequência de eventos no Beira-Rio

Desde setembro, o estádio colorado recebe uma série de shows que, combinados aos jogos da Série B, castigaram o gramado. O primeiro deles foi a apresentação do The Who, em 26 de setembro. Um dia depois, uma "operação de guerra" teve de ser viabilizada para a partida Inter x América-MG.

Em outubro, Paul McCartney se apresentou no estádio. Os danos ao gramado, porém, foram menores, pois apenas um tablado para o público ocupou o campo — já que o palco foi instalado atrás de uma das goleiras. Na última terça, foi a vez de John Meyer tocar na Capital em modelo anfiteatro. Após os jogos contra o Ceará, no sábado (28), e CRB, em 3 de novembro, o Beira-Rio receberá outro show: Green Day, no dia 7 do próximo mês. O evento será quatro dias antes de o Inter enfrentar o Goiás em casa. A substituição da grama é cogitada novamente para a ocasião.