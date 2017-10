— Com 61 pontos, o Inter está a um passo do acesso à Série A. Uma vitória praticamente garante o Colorado na elite do futebol brasileiro novamente. Por isso, a expectativa é de Beira-Rio com grande público. A má notícia para os gaúchos é a ausência de Leandro Damião. Com dores na coxa esquerda, o atacante não vai a campo e deve ser substituído por Roberson.