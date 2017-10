Com oito bandeirinhas do clube em pontos estratégicos da recepção e um gigantesco painel ao lado do salão de refeições, o Hotel Laghetto Manhattan deu boas vindas ao Inter nesta sexta-feira (27). O estabelecimento passa a ser a casa colorada pelo menos até o final de maio de 2018.

Situado na Rua Miguel Tostes, no bairro Moinhos de Vento e com o sistema de flat — oferecendo cozinha e sala de estar nos apartamentos — o hotel se preparou para receber os novos hóspedes, reservando de maneira permanente o sexto andar para o clube. As acomodações são amplas, com três peças bem definidas.

Sala e cozinha são conjuntas. Ali há um sofá, televisão, mesa e cadeiras, escrivaninha, geladeira, fogão, forno de microondas e pia. O quarto com duas camas também tem uma televisão. A outra peça é o banheiro.

Optando por apartamentos duplos, o Inter terá mais diárias ao longo do ano, o que possibilitará a acomodação de outras delegações colorada, como a do time B, que vai disputar o Brasileirão de Aspirantes, ou mesmo o time feminino, que está jogando o Gauchão da categoria.

— Neste sábado (28), por exemplo, faremos a saída do time principal por volta das 14h e às 18h já estaremos fazendo a entrada da equipe de aspirantes — explica Robson Martins, gerente geral do hotel.

A mesma rede já vem hospedando o Grêmio há alguns meses no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, a pouco mais de 100m do Manhattan. Há inclusive o volante tricolor Cristian residindo na nova concentração do Inter, algo que deve ser mudado nos próximos dias.

A permanência colorada no Manhattan está prevista para se estender apenas até maio do ano que vem porque um novo hotel da rede será inaugurado no bairro Higienópolis. Lá deverá haver até acomodações temáticas em relação ao Inter, ficando mais caracterizada a figura do clube no estabelecimento.

José Alberto Andrade / Agência RBS

