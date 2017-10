André Feltes / Especial

Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, D'Alessandro, Pottker e Sasha; Roberson.

O Inter pisa o gramado de Copa do Mundo do Beira-Rio neste sábado (28), a partir das 17h30min, e aguarda o Ceará, outro integrante do G-4 da Série B do Brasileirão.

O time de Guto Ferreira, no 4-1-4-1, é quase uma versão B dos titulares. Falta um lateral direito, um zagueiro, o volante Rodrigo Dourado, um substituto de Sasha, um atacante parecido com Leandro Damião. Falta uma equipe com sotaque de Primeira Divisão.

O time é de passagem. Não será visto na Série A em seis meses, na estreia do Brasileirão 2018. A formação é capaz de enfrentar o Ceará, vencer. Mas o torcedor sabe, até o menino colorado, fardado, mão grudada no braço do pai, entende que a direção precisa chamar reforços. Contratar.

Com 61 pontos, o Inter lidera a Segunda Divisão, Confirmará o retorno à elite do futebol brasileiro nos próximos jogos. Resultados paralelos podem apressar a chegada.

A direção espera 40 mil pessoas no estádio. O recorde é de 39 mil, tarde de Inter e Novo Hamburgo, pelo Gauchão 2017. A média de público do ano na casa colorada é de pouco mais de 19 mil.