A saga de Felipão no Grêmio: do bi da América ao retorno como coordenador técnico

Felipão é o segundo treinador que mais comandou o Tricolor na história. Lucas Uebel / Flickr Grêmio FBPA

O Grêmio anunciou Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como coordenador técnico. O ídolo de 76 anos terá a função de mediar os contatos entre a diretoria, comissão técnica de Mano Menezes e jogadores.

Agora em novo cargo, esta será a quinta passagem de Felipão pelo Grêmio. Foram duas em tempos de Olímpico, outras duas na Arena. Estas, porém, sem o mesmo êxito das primeiras.

Scolari é o treinador mais vitorioso do Grêmio. Além disso, é o segundo técnico que mais comandou o Tricolor na história, com 385 partidas, ultrapassando Oswaldo Rolla, e ficando atrás apenas de Renato Portaluppi, com 541.

Chegada em 1987

Felipão (D), com Celso Roth na comissão técnica, em 1987. Agência RBS / Agencia RBS

O início da trajetória de Felipão pelo Grêmio foi em 1987, aos 38 anos. Ele chegou ao Tricolor para a disputa do segundo turno do Gauchão. A primeira missão, de vencer o título estadual, foi alcançada.

No Brasileirão, no entanto, não passou da primeira fase, deixando a equipe ao término da competição.

Maiores glórias

Cacalo, Felipão e Koff, o trio vitorioso dos anos 1990. Agência RBS / Agencia RBS

Scolari voltou ao Tricolor em 1993, após ter vencido a Copa do Brasil de 1991, pelo Criciúma, diante do próprio Grêmio. A parceria com Fábio Koff, presidente do Tricolor na época, foi marcada pela fase vencedora dentro de campo.

Felipão montou um time que esbanjava técnica, mas que também era bastante aguerrido. Característica que causava desgosto aos rivais de outros estados, porém fundamental para consolidar a alcunha de "copero e peleador".

Felipão formou o Grêmio "copero e peleador". Agência RBS / Agencia RBS

Assim, foram sete títulos conquistados, com destaque para a Copa do Brasil, em 1994, a Libertadores, em 1995, e o Brasileirão, em 1996.

Na sequência, Luiz Felipe deixou o Olímpico para dirigir o Jubilo Iwata, do Japão.

Acolhida após o 7 a 1

Treinador teve sua terceira passagem pelo Tricolor em 2014. Lucas Uebel / Gremio.net

Felipão ficou pouco tempo no Japão. Ainda em 1997, aceitou a proposta do Palmeiras para retornar ao futebol brasileiro. No clube paulista, também construiu uma trajetória vitoriosa, assim como no Cruzeiro, entre 2000 e 2001.

Campeão do mundo pela Seleção, ídolo em Portugal, no Chelsea, conquista de taças na China e retorno ao Palmeiras também foram capítulos da história do treinador até o retorno à Seleção. O desfecho, porém, foi com um 7 a 1 nas costas, em 2014.

Neste cenário, Felipão só poderia ser acolhido no Grêmio. Logo em seguida ao fracasso do Brasil na Copa do Mundo de 2014, ele aceitou o convite de Fábio Koff retornar ao Tricolor passados 18 anos da sua última passagem pelo clube.

Scolari contém D'Ale após confusão no Gre-Nal de 2014. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

Na memória da torcida gremista está a vitória por 4 a 1 no Gre-Nal do Brasileirão, jogo em que o argentino Alan Ruíz marcou dois gols e desestabilizou D'Alessandro.

Entretanto, de modo geral, o trabalho de Scolari não teve o desempenho esperado. Com a perda do Gauchão e o mau início no Brasileirão, em 2015, pediu demissão.

Ano do rebaixamento

A quarta passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Grêmio foi a pior de todas. Contratado em 2021 com o objetivo de tirar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão, ele foi demitido após derrota para o Santos, na Vila Belmiro, deixando o clube na 19ª posição na tabela.

Felipão não conseguiu tirar o Grêmio da zona do rebaixamento em 2021. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

Neste período, o treinador comandou o Grêmio em 21 jogos, com nove vitórias, três empates e nove derrotas. O aproveitamento foi de 47,6%.

Além do mau desempenho no Brasileirão, o Tricolor de Felipão foi eliminado nas oitavas de final da Sul-Americana, para a LDU, em casa, após ter vencido em Quito, e nas quartas de final da Copa do Brasil, sendo goleado pelo Flamengo, na Arena.

Em 2021, Scolari herdou o trabalho de Tiago Nunes e precisou liderar a gestão de uma série de problemas extracampo. Douglas Costa e Ferreira, destaques daquela equipe, foram os principais personagens negativos.

Houve também a saída de Maicon e atritos entre Paulo Turra, auxiliar de Felipão, e os jovens do elenco. No fim do ano, sob comando de Vagner Mancini, o Grêmio foi rebaixado à Série B.

Os números de Felipão pelo Grêmio em cada passagem

Felipão foi campeão gaúcho em 1987. Agencia RBS / Agencia RBS

1987

45 jogos

24 vitórias

16 empates

5 derrotas

65,1% aproveitamento

Título: Gauchão

1993 a 1996

267 jogos

127 vitórias

74 empates

66 derrotas

56,8% aproveitamento

Títulos: Gauchão (1995 e 1996), Copa do Brasil (1994), Copa Sanwa Bank (1995), Libertadores (1995), Brasileirão (1996) e Recopa Sul-Americana (1996)

2014 a 2015

52 jogos

25 vitórias

14 empates

13 derrotas

57% aproveitamento

Trapo para Felipão foi estendido no Olímpico. Ricardo Duarte / Agencia RBS

2021

21 jogos

9 vitórias

3 empates

9 derrotas

47,6% de aproveitamento

