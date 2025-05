O futuro de Grando, de Cristaldo e quem será o lateral-direito do Grêmio para os próximos jogos

A direção do Grêmio pretende definir ainda nesta semana o futuro de Gabriel Grando, que recebeu proposta para jogar no Palmeiras. O valor da oferta é de US$ 2 milhões.

Reposição em caso de venda

Se Grando for vendido, o clube certamente buscará uma reposição no mercado, com um novo goleiro para disputar posição com Volpi.