Em meio a cortes no Manchester United, técnico abre o bolso por família de funcionários na final da Liga Europa

Amorim comanda o United desde janeiro. Oli Scarff / AFP

Em um gesto que contrasta com as medidas implementadas pela diretoria Manchester United, o técnico Ruben Amorim decidiu arcar com os custos para que 30 membros de sua equipe técnica levem suas famílias à final da Liga Europa, que será disputada na próxima semana em Bilbao, na Espanha, contra o Tottenham. A informação foi divulgada pela ESPN.

Segundo a reportagem, a diretoria do clube inglês informou aos seus treinadores, fisioterapeutas e equipe de apoio que eles teriam que comprar seus próprios ingressos aos familiares para a decisão continental.

A medida faz parte de uma série de cortes de custos que incluem a eliminação de até 200 postos de trabalho em Old Trafford. O clube disponibilizou apenas dois ingressos para compra por funcionário, sem cobrir os custos de viagem para a final, que pode render ao United o título da Liga Europa e uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Contraste com o PSG

A decisão do Manchester United contrasta com a atitude do PSG, finalista da Liga dos Campeões, que confirmou na semana passada que pagaria a viagem de 600 funcionários para a final contra a Inter de Milão, em Munique.

A diretoria do United teria justificado a medida como uma forma de garantir que o maior número possível de torcedores consiga adquirir ingressos da cota de 15 mil disponibilizada para o clube para a partida no Estádio San Mamés.