Felipão iguala Valdir Espinosa com retorno ao Grêmio

Felipão foi técnico do Grêmio pela última vez em 2021.

A notícia de Felipão retornando ao Grêmio como coordenador técnico reacendeu na memória da torcida tricolor a história de outro nome importante no clube. Valdir Espinosa , ícone gremista, também transitou entre a casamata e os gabinetes.

Anos depois, em 2016, retornou não mais como o comandante à beira do campo, mas como coordenador técnico, função que exerceu até 2017.

Felipão teve quatro passagens como técnico do Grêmio. As mais vitoriosas, em 1987 e entre 1993 e 1996, e outras menos relevantes, em 2014 e 2021. Ele é o treinador mais vitorioso e o segundo com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Renato.