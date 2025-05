Grêmio faz diagnósticos e define estratégias para superar mau momento

Mano Menezes busca soluções para melhorar o time do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A abundância de erros defensivos, a falta de confiança de alguns atletas e a escassez de tempo para treinar são avaliadas internamente no Grêmio como as principais causas para o mau momento da equipe.

A estratégia agora será melhorar o que for possível nos seis jogos previstos até a pausa para o Mundial de Clubes e, durante o recesso, transformar o Tricolor em um time forte e competitivo nas três competições que disputa.

O que explica o mau momento do Grêmio

Erros defensivos

Após o empate por 1 a 1 com o Godoy Cruz, nesta terça (13), o técnico Mano Menezes falou abertamente sobre os erros defensivos.

— Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. Acho também que a gente abre o meio desnecessariamente. A bola entrou do zagueiro de novo (direto) para o atacante (na origem do gol do time argentino), uma coisa que não existe no princípio de jogo de alto nível — analisou o treinador, após a partida.

Mano ainda avalia que o time evoluiu no aspecto defensivo desde a sua chegada, mas tem "recaídas" quando ataca mais ou quando avança a marcação.

— O nosso caminho é melhorar a produção ofensiva da equipe sem perder a segurança que adquirimos um pouco em relação à parte defensiva. Achei que, para pressionar a bola alta, a gente espaçou um pouco o meio. A gente tem que ter essas correções de leitura — completou o técnico.

Falta de tempo para treinar

O calendário apertado também foi citado por Mano como um obstáculo importante. Segundo o treinador, as atividades vêm sendo marcadas quase sempre por recuperação física ou por trabalhos mais leves de véspera de jogo. Afinal, com uma média de um jogo a cada três dias, não há tempo para treinar.

— Realmente, não temos condição de treinar. Dá para ir corrigindo, pegando imagens, fazendo de novo, mostrando de novo o que é que a gente tem que fazer nessa hora ou na outra hora, mas sempre falta o exercício da repetição. Faz muita falta isso, sem dúvida nenhuma — declarou.

Para Mano, a falta de tempo para treinar é um obstáculo Jefferson Botega / Agencia RBS

Falta de confiança

Na avaliação do treinador, a falta de treinos e os maus resultados vêm abalando a confiança dos jogadores.

— É muito tenso você ir para um jogo sem ter a noção do que o teu time pode produzir. E acredito que os jogadores sofram muito com isso. Isso gera uma falta de confiança, que é o mínimo que eles têm que ter para poder executar bem as movimentações. Mas temos que passar por isso e vamos tentar passar com o menor trauma possível. Não existe um botão ou um trabalho que do dia para a noite deem confiança para a equipe que não seja o resultado — finalizou Mano.

Estratégia para superar a má fase

Por isso, até a pausa para o Mundial de Clubes, a ideia será melhorar o que for possível. Depois, a aposta será no período de um mês sem partidas previsto entre 12 de junho e 12 de julho para, com tempo para treinar, transformar o Grêmio em uma equipe forte na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Além disso, o clube deve buscar reforços para todos os setores.

— A janela (de transferências) vai ser utilizada por todas as equipes porque ela estará disponível para adquirir jogadores que julguemos que o plantel carece por característica, e a gente também vai fazer isso — disse o treinador.

O próximo jogo do Grêmio é no sábado (17), às 21h, contra o São Paulo, no Morumbi.