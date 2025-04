Grêmio anuncia Felipão como coordenador técnico

Felipão volta ao Grêmio após a saída do técnico Gustavo Quinteros. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

Felipão está de volta ao Grêmio. Campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores pelo clube na década de 90, o profissional de 76 anos retorna ao clube para ocupar a função de coordenador técnico. Seu último trabalho foi no comando do Atlético-MG, em 2024.

Essa será a quinta passagem de Luiz Felipe Scolari pelo clube. Em seu primeiro trabalho, o técnico conquistou o título de campeão gaúcho de 1987.

Quatro anos depois retornou, após ter vencido a equipe gaúcha na decisão da Copa do Brasil de 1991 no comando do Criciúma. Apesar do início trepidante, foi respaldado pelo então presidente Fábio Koff.

E os frutos vieram. O Grêmio conquistou a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995 e o Brasileirão de 1996.

A terceira passagem não repetiu o mesmo sucesso das vindas anteriores. Scolari assumiu a equipe em julho de 2014 e permaneceu no comando do time até maio de 2015, mas sem títulos.

O último contato com o Grêmio foi o de pior rendimento. Anunciado como substituto de Tiago Nunes em 2021, Felipão deixou o clube na vice lanterna do Brasileirão. O técnico comandou a equipe em 21 partidas na ocasião. Foram nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento.