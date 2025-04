Novo coordenador técnico do Grêmio, Felipão teve função semelhante no Athletico-PR; relembre

Como diretor técnico, Felipão viu o Athletico-PR ser campeão estadual invicto. Albari Rosa / AFP

Felipão está de volta ao Grêmio, agora como coordenador técnico. A função é parecida com a que ele ocupou entre 2022 e 2023, como diretor técnico do Athletico-PR.

Scolari assumiu a posição após anunciar sua aposentadoria como treinador, aos 74 anos. À época, ele comandava a equipe paranaense na beira do campo — chegou a levar o time à final da Libertadores de 2022 — e fez um movimento interno, passando a trabalhar mais especificamente nos bastidores do clube.

— Simplicidade, olhos nos olhos, amizade e mostrar o que eu pretendo. Uma das coisas que pretendo é que os times saibam driblar. O futebol brasileiro é dessa forma e não é só esquema tático. Tentar desenvolver uma escola — disse Felipão ao explicar o que faria em sua nova função.

Título invicto como dirigente

A experiência foi curta, mas marcante. Felipão foi diretor técnico do Athletico por sete meses: deixou a função após receber convite para deixar a aposentadoria e treinar o Atlético-MG.

Nesse período, após Felipão alçar o auxiliar Paulo Turra, fiel escudeiro desde 2017, ao comando do Furacão em 2023, o Athletico foi campeão paranaense invicto, classificou antecipadamente às oitavas da Libertadores e avançou às quartas da Copa do Brasil. O time ocupava a sétima colocação no Brasileiro quando Felipão deixou a coordenação — Turra foi demitido após a saída do diretor.

Diálogo máximo, zero polêmicas

Consultada pela reportagem de Zero Hora, Monique Vilela, jornalista da Transamérica e setorista do Athletico-PR, lembrou detalhes da passagem de Felipão como diretor técnico do clube:

— Ele era extremamente acessível a todos os funcionários, a todos os departamentos. Conversava e dialogava com todos. Ele conduzia todas as células do departamento de futebol e foi assim por um bom tempo até ele receber essa proposta do Galo.

— Não teve nada polêmico. Foi extremamente produtivo, positivo. Era um "Felipão Zen", que confesso nunca ter visto ele em nenhum momento da carreira assim. Foi um aprendizado tanto para ele quanto para o Athletico. Bem interessante a passagem dele, diferente de tudo que estão acostumados com o Felipão — completou.