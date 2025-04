A projeção de torcedores do Grêmio para a partida contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana

Estádio Malvinas Argentinas será o palco do jogo entre Godoy Cruz e Grêmio. Geison Lisboa / Agência RBS

O Grêmio não estará sozinho em Mendoza. A projeção de público para a partida contra o Godoy Cruz-ARG, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (24), não é grande. A expectativa é de que 400 gremistas estejam presentes nas arquibancadas do Estádio Malvinas Argentinas.

O clube não tem um maior controle sobre o número de ingressos vendidos até o momento, mas as informações são de que ao menos dois ônibus com torcedores gremistas estão deixando o interior do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (22). Existe também uma forte mobilização do consulado de Buenos Aires para a partida que vai ocorrer em Mendoza.

Torcida adversária

Já o torcedor do Godoy Cruz não se mostra muito mobilizado para o jogo. São esperados 20 mil torcedores. O ingresso custa 30 mil pesos para a torcida visitante.

Colorado em Mendoza

Geison Lisboa / Agência RBS

Marco Ehrenbring, 50 anos, é um gaúcho que resolveu sair de Lajeado, no Vale do Taquari, para viver com a família no interior da Argentina.

Mesmo morando longe, ele não deixou para trás os hábitos de uma vida. É por isso que o chimarrão e o time do coração seguem como companhia dele e de seus familiares.

— Sou Colorado e continuo acompanhando o Inter. Não acompanho muito o Godoy Cruz, mas vou torcer por eles. Mesmo sendo gaúcho, vou torcer para o Godoy Cruz — finalizou Marco.

Godoy Cruz e Grêmio jogam nesta quinta-feira (24), às 19h, pela fase de grupos da Sul-Americana. As duas equipes estão na liderança do grupo D. Nos critérios, os donos da casa ocupam a liderança.