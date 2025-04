"Godoy Cruz precisa dar resposta após perder o clássico", diz jornalista argentino sobre duelo com o Grêmio

Apesar de derrota na Argentina, Godoy Cruz vai bem na Copa Sul-Americana. CONNIE FRANCE / AFP

O confronto do Grêmio com o Godoy Cruz-ARG, nesta quinta-feira (24), em Mendoza, pela fase de grupos da Sul-Americana, pode ser considerado um jogo entre equipes em momentos semelhantes na temporada. Os dois se vão bem no torneio continental, mas a situação nos campeonatos nacionais é considerada preocupante.

Assim como o Grêmio, o Godoy não vive uma boa temporada. Aliás, a equipe treinada por Esteban Solari também não consegue deixar as últimas posições do Argentino.

Se o Grêmio ocupa o 18º lugar no Brasileirão, os Bodegueros ocupam apenas o nono lugar no grupo B do campeonato de seu país.

— Os momentos são similares, mas o Grêmio conseguiu uma igualdade no clássico local e o Godoy Cruz perdeu. Ainda assim, os dois têm seis pontos na Sul-Americana. Mas precisamos levar em consideração que Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER não têm um grande nível — destacou Andrés Figueroa, do jornal Mendoza Post.

Jogo duro em Mendoza

O jornalista argentino relembra os dois últimos jogos disputados pelas equipes. Enquanto o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Inter, o Godoy Cruz perdeu por 1 a 0 no clássico com o San Martin. Essas últimas apresentações deixam Andrés com a ideia de que a partida desta quinta será muito disputada.

— Será um jogo duro, o Godoy Cruz tem um time jovem, com muitos jogadores da casa e energia, mas seu futebol é fraco e assim tem sido neste ano. O trabalho do treinador é sustentado pelas vitórias na Sul-Americana — completou Andrés.

Pressão sobre Godoy Cruz

Essa opinião também é compartilhada pelo jornalista e narrador Gustavo Salinas. Ele entende ser um momento de pressão para os donos da casa após mais um revés no Argentino.

— Godoy venceu as duas partidas na Sul-Americana, mas no campeonato local não vem atuando bem. Algo parecido com o Grêmio. O rendimento da equipe não é bom. Vai ser um jogo complicado, o Godoy Cruz precisa dar resposta após perder o clássico local — avaliou Gustavo.