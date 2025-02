Sem Quinteros, Grêmio chega a Erechim para enfrentar o Ypiranga

A principal ausência na delegação do Grêmio em Erechim é Gustavo Quinteros . Com isso, Leandro Desábato comandará a equipe na partida deste sábado (15) , contra o Ypiranga.

O treinador permaneceu em Porto Alegre para preparar o time titular que jogará contra o São Raimundo , em Roraima, na quarta-feira (19), na estreia na Copa do Brasil. Os principais titulares também permaneceram na Capital para os trabalhos visando o jogo da competição nacional.

A chegada do elenco em Erechim foi marcada por uma festa dos torcedores presentes. Até mesmo os garotos da base relacionados foram assediados para fotos e autógrafos.

A lista de jogadores para a oitava rodada do Gauchão conta com muitas caras novas. O goleiro Adriel é uma das novidades. Após retornar de empréstimo do Bahia, ele foi relacionado para a primeira partida.