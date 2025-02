Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Ypiranga com estreante e cinco jovens da Copinha

Quinteros aposta em formação alternativa do Grêmio para jogo deste sábado contra o Ypiranga.

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (14) a lista de relacionados para a partida deste sábado (15), contra o Ypiranga, em Erechim. Com muitos titulares preservados, o técnico Gustavo Quinteros apresenta várias novidades. Os reforços regularizados nesta sexta, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido não serão utilizados. Mesmo caso do atacante Amuzu. O jogo ocorre a partir das 16h30min no Colosso da Lagoa.