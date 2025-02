Ypiranga x Grêmio: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Gauchão.

O confronto entre Ypiranga x Grêmio, válido pela 8ª rodada do Gauchão, será às 16h30min deste sábado (15) . A partida ocorre no Colosso da Lagoa, em Erechim.

O Tricolor vem de goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas , na última rodada. Na 1ª posição do Grupo A, o clube tem 14 pontos e está em terceiro na classificação geral .

Já o Ypiranga superou o Brasil de Pelotas na última rodada. O time está em terceiro no Grupo B, com 12 pontos, e ainda briga por uma vaga na semifinal.

A vitória sobre o Brasil de Pelotas manteve o Ypiranga na briga por uma vaga na semifinal do Gauchão. O time de Erechim precisa vencer o Grêmio e secar o Caxias, que enfrentará o São José, para avançar à próxima fase.

O Ypiranga abriu a venda de 2 mil ingressos promocionais (1 mil para cada torcida) por R$ 100. A compra pode ser feita no site oficial do clube ou na bilheteria do Colosso da Lagoa.