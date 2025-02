Cristian Olivera "fura" Grêmio e confirma chegada ao Tricolor em rede social

Kike Olivera vai assinar com o Grêmio até 2028. X: @SeleccionUruguaya / Divulgação

Velocidade é a principal característica de Cristian Olivera. Fazendo jus, foi mais rápido do que o Grêmio e se anunciou como reforço do Tricolor no Instagram.

Na noite de quarta-feira (12), Kike atualizou sua bio no Instagram como "Jogador do @Gremio".

Perfil de Kike no Instagram com a bio: "Jogador do @Gremio" Reprodução

Grêmio e Los Angeles FC já definiram os últimos detalhes da transferência. O Tricolor pagará cerca de US$ 5 milhões (R$ 29 milhões) por 80% dos direitos econômicos do uruguaio. O contrato de Kike irá até o final de 2028.

Quem é Cristian Olivera?

Aos 22 anos, ele atuava há duas temporadas no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e conta com apreço de Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai.

Kike, apelido do uruguaio, joga como ponta pelo lado direito. No LAFC, também foi ala em um esquema 3-4-3 formado pelo técnico Steve Cherundolo.

Natural de Montevidéu, se caracteriza pela velocidade e capacidade de atacar e defender com a mesma intensidade. Na última temporada pelo Los Angeles FC também se mostrou artilheiro, participando de 14 gols em 34 partidas.

Por que Olivera quis deixar Los Angeles?

Embora fosse titular do Los Angeles FC, com contrato até o final de 2026, um salário de 680 mil dólares anuais (conforme o balanço da MLS) e convocado com frequência para a seleção do Uruguai, voltar ao futebol sul-americano virou prioridade para "Kike" (apelido do atleta) em razão da saúde de uma das filhas.

A menina passou recentemente por uma cirurgia e não teria condições de viver em Los Angeles, afetada por incêndios em janeiro.

Segundo o jogador, o clube californiano não foi sensível ao seu motivo familiar para não estar em Los Angeles e forçou uma apresentação para a pré-temporada, ainda no mês passado, causando um atrito.