Grêmio chega a acordo com Vitória, encerra novela e fica livre para anunciar Lucas Esteves

Encerramento do contrato do jogador com o clube baiano foi publicado no BID desta quarta-feira (12). Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O Grêmio e o Vitória chegaram a um acordo e deram fim à novela envolvendo o lateral-esquerdo Lucas Esteves. O atleta já teve a sua rescisão contratual com os baianos publicada no BID da CBF e será anunciado nas próximas horas pelo Tricolor.

Como parte do acordo, o Grêmio pagará ao Vitória o valor da multa rescisória do atleta, estipulada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões). Além disso, o defensor retirou o processo contra os baianos na Justiça do Trabalho, e o clube de Salvador abriu mão da ação contra o Tricolor no STJD por aliciamento.

Lucas Esteves assinará com os gaúchos um contrato de dois anos, com renovação automática por mais um ano no caso de atingimento de metas.

Conforme apurado por Zero Hora, o Grêmio busca mais um lateral-esquerdo para disputar posição com o atleta. Porém, a prioridade é anunciar um zagueiro, principal pedido do técnico Gustavo Quinteros. O clube já está acertado com o atacante uruguaio Cristian Olivera, do Los Angeles FC-EUA.

Até agora, a direção gremista anunciou o goleiro Tiago Volpi, o lateral João Lucas, os volantes Cuéllar e Camilo e o atacante Francis Amuzu, apresentado nesta quarta-feira (12).

