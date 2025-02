Juventude x Grêmio: tudo sobre o jogo da semifinal do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Juventude x Grêmio, válido pela partida de volta da semifinal do Gauchão, será às 16h deste sábado (1º). A partida ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na partida de ida, o Tricolor venceu por 2 a 1, na Arena. Por conta disso, tem a vantagem do empate no duelo de volta.

Ao Juventude, apenas o triunfo importa. O Alviverde precisa da vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou por dois ou mais para avançar no tempo normal.

Escalações para Juventude x Grêmio

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias. Técnico: Fabio Matias.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem para Juventude x Grêmio

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Juventude x Grêmio

A RBS TV, o Premiere e o Sportv anunciam a transmissão;

Como chegam Juventude x Grêmio

Juventude

O Alviverde vem de dois jogos sem vitórias. Além do tropeço para o Grêmio, na partida de ida, o Juventude também perdeu para o Maringá pela primeira fase da Copa do Brasil. O 1 a 0 no Paraná eliminou o time de Fabio Matias da competição nacional.

No confronto diante dos paranaenses, o técnico alviverde ainda não pode contar com as presenças do lateral-esquerdo Felipinho, que recupera-se de dores do braço, e do centroavante Gilberto, em fase final de transição física. Há expectativa, no entanto, de que os dois possam ficar à disposição para o Gauchão.

Grêmio

O Tricolor não teve compromissos durante a semana, e apenas preparou-se para enfrentar o Juventude. Com a vantagem, o Grêmio pode até empatar que estará na final estadual.

Para este jogo, há a possibilidade de o técnico Gustavo Quinteros voltar a contar com o atacante Pavon. O argentino avançou na recuperação de lesão muscular, deixou o departamento médico e está na transição para atividades no campo.

Há, ainda, a chance de alteração no time. O belga Amuzu, melhor ambientado ao futebol brasileiro, tem chances de ganhar a titularidade. Cristaldo e Monsalve podem ir para o banco. Esta é a única alteração cogitada neste momento.

Ingressos para Juventude x Grêmio

Juventude

- / Divulgação/EC Juventude

Grêmio

O Juventude liberou 1,9 mil ingressos para os torcedores do Grêmio. A venda ocorre na modalidade online e nas bilheterias do estádio. Metade da carga já foi comercializada.

O valor é de R$160 de forma antecipada e R$180 no dia da partida. A direção gremista projeta lotação máxima da capacidade exclusiva.