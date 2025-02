FGF divulga áudio do VAR do lance de pênalti não marcado para o Grêmio contra o Juventude; ouça

Lance entre Monsalve e Abner no primeiro tempo de Grêmio x Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na tarde desta terça-feira (25), o áudio do VAR do lance de pênalti não marcado para o Grêmio no jogo contra o Juventude, pela semifinal do Gauchão.

O lance envolve o meia Monsalve, atingido pelo zagueiro Abner, no primeiro tempo. O áudio foi disponibilizado pela Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (CEAF/RS).

O árbitro Jonathan Pinheiro não assinalou a suposta infração. Já o VAR, comandado por Douglas da Silva, revisou o lance, mas não acionou Pinheiro para fazer o mesmo à beira do campo.

O que foi falado

No momento em que Monsalve é derrubado, Jonathan Pinheiro grita:

— Nada eu vejo. Passando para a cabine. Ele deixou bater. Ele botou o pé na frente e deixou bater.

O lance segue porque o Grêmio ainda estava no ataque. Depois de a jogada ser finalizada com chute para fora, a cabine do VAR pede para Jonathan Pinheiro aguardar a conferência do possível pênalti. O bandeirinha Leirson Martins acompanhou o lance.

— O jogador do Grêmio antecipa, mas o jogador defensor primeiro ele faz um contato com a bola e há esse contato com o jogador do Grêmio por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chute a bola é o jogador do Juventude. Segue com a decisão do campo. É uma jogada limite, ok, atenção — afirma Douglas da Silva.