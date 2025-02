Semifinal do Gauchão terá VAR de fora do Estado, anuncia presidente da FGF: "Está caminhando para um clima perigoso"

A coletiva convocada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) serviu para falar sobre as questões da arbitragem no Gauchão 2025. O presidente Luciano Hocsman foi o primeiro a falar, com semblante de cansaço e clima de tensão, ele anunciou que vai trazer a equipe do VAR de fora do Estado para os jogos da semifinal do Gauchão.