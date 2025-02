Acompanhe a coletiva de imprensa da Federação Gaúcha de Futebol

Coletiva ocorre na Federação Gaúcha de Futebol. Pedro Petrucci / Agência RBS

Uma coletiva de imprensa foi convocada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta terça-feira (25), a partir das 11h. O evento corre no auditório da FGF, em Porto Alegre.

Luciano Hocsman, presidente da FGF, e Leandro Vuaden, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do RS (Ceaf/RS) serão os responsáveis por falar na coletiva.

A ideia da reunião é esclarecer dúvidas da imprensa, principalmente sobre decisões da arbitragem no Gauchão. No primeiro jogo da semifinal, entre Grêmio e Juventude, a direção tricolor reclamou muito de um pênalti não marcado.

Acompanhe os detalhes da coletiva na FGF

Ex-árbitro, Leandro Vuaden assumiu a presidência da Comissão de Arbitragem no fim do ano passado, após se aposentar da função. O Gauchão 2025 também conta, pela primeira vez, com a utilização do VAR em todos os jogos da competição.

Ao longo do campeonato diversos lances geraram reclamações de outros clubes. Já para as partidas de volta das semifinais, alguns times desejam que a FGF escale árbitros de outras federações no comando das partidas.

Após o erro contra o Juventude, a reclamação gremista chegará à CBF. Será enviado à entidade um comunicado sobre erros, na visão do Tricolor, que foram cometidos em seus jogos. Nas palavras de Guerra, o clube quer colocar uma "uma lupa no que está acontecendo no Rio Grande do Sul".

O Inter também realizou uma manifestação de descontentamento com a arbitragem neste Gauchão.

Antes da partida contra o São Luiz, no dia 12 de fevereiro, o diretor esportivo D'Alessandro não poupou críticas à arbitragem do Gre-Nal do dia 8 de fevereiro.