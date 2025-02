Torcedores do Grêmio são detidos em protesto na Federação Gaúcha de Futebol

Torcedores do Grêmio foram detidos pela BM. Pedro Petrucci / Agência RBS=

Um grupo de torcedores do Grêmio foi detido pela Brigada Militar durante um protesto na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Naquele momento, a FGF se manifestava em entrevista coletiva sobre a atuação da arbitragem no Gauchão.

Segundo a BM, 11 homens identificados com a torcida Geral do Grêmio foram retidos por "perturbação do sossego".

Eles irão assinar um termo circunstanciado e serão liberados. Depois, a pena pode ser de condenação de até três meses ou multa.

O protesto com fogos de artifício ocorreu na lateral do prédio da FGF, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Também foram esticadas faixas escritas: "VARgonha", "FGF $" e "Vocês têm medo do Grêmio?".

Além da detenção aos torcedores, a BM apreendeu as faixas, os fogos de artifício e roupas que identificam a torcida.

Faixas e fogos de artifício foram apreendidas. Pedro Petrucci / Agência RBS=

Decisões da FGF

Para os próximos jogos do Gauchão, a FGF anunciou durante a coletiva, a equipe de árbitros de vídeo será de fora do RS.

— Faremos isso para arrefecer o que está acontecendo aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho no comprometimento e no trabalho que é realizado pelos árbitros do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que nós temos de pensar de uma forma responsável, para arrefecer algo que está caminhando para um clima muito perigoso — explicou o presidente da FGF, Luciano Hocsman.

— Ainda hoje (terça-feira) nós vamos disponibilizar os áudios do VAR, dos lances que foram questionados por esses clubes — afirmou.

— Primeiro o clube vem aqui, vai ouvir o áudio, vai ter a explicação da comissão e depois vai ter um link dedicado no site da Federação com os clipes desses lances — acrescentou Hocsman.

O que disse o presidente da FGF