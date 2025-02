Grêmio e Athletic-MG na Copa do Brasil: qual a provável data, regulamento e onde deve ocorrer a partida

Grêmio, do atacante uruguaio Cristian Oliveira, conquistou vaga na primeira fase ao vencer o São Raimundo-RR nos pênaltis. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O adversário do Grêmio na segunda fase da Copa do Brasil está definido. Será o Athletic-MG, que venceu o Barcelona de Ilhéus-BA por 2 a 1, nesta terça-feira (25).

O dia e horário do jogo ainda será confirmado, mas as datas base são 5 e 12 de março. Ou seja, deverá ocorrer antes do primeiro jogo da final do Gauchão, ou entre as duas partidas decisivas do campeonato regional, previstas para 9 e 16 de março. O Tricolor decidirá no próximo sábado (1º) contra o Juventude uma vaga na finalíssima.

Regulamento

O regulamento desta etapa da Copa do Brasil repete as regras da primeira fase. A partida ocorre na casa do clube com posição inferior no ranking da CBF, no caso o Athletic-MG. Portanto, o duelo deve ser em solo mineiro.

A definição da vaga será em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

A partir da terceira fase é que a Copa do Brasil passa a ter jogos de ida e volta para definir os classificados.