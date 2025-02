Ouça todos os áudios do VAR divulgados nesta terça pela FGF de jogos de Grêmio, Inter e Juventude

Após reclamações em relação a arbitragem do Gauchão, Federação divulgou os áudios da cabine do VAR. Leonardo Fister / FGF/Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na tarde desta terça-feira (25) seis áudios de lances do Gauchão que envolveram o VAR. Os arquivos foram disponibilizados na página da Comissão Estadual de Árbitro de Futebol (CEAF/RS). Veja, abaixo.

Grêmio x Juventude - Pênalti em Monsalve - Semifinal

Lance ocorreu no primeiro tempo, na Arena. Meia do Grêmio foi atingido por Abner na área. O árbitro Jonathan Pinheiro não assinalou a irregularidade, e Douglas da Silva referendou a decisão após revisão no VAR. Partida foi válida pelo primeiro jogo da semifinal.

Grêmio x Juventude - Gol anulado - Semifinal

No mesmo jogo, o terceiro gol do Grêmio, no segundo tempo, foi anulado após o VAR identificar falta cometida por Camilo no início da jogada.

Grêmio x Inter - Pênalti - 6ª rodada

Em uma falta para o Grêmio no segundo tempo, Cristaldo bateu e o chute desviou na barreira. Mais especificamente em Wanderson, que, em sua última ação em campo, saltou com o braço à frente do rosto e levou a bolada. Acionado pelo VAR, Rafael Klein foi ao vídeo e marcou o pênalti. Braithwaite fez o gol de pênalti, e a partida acabou empatada em 1 a 1.

São José x Inter - Pênalti - 3ª rodada

Um defensor do São José, ao tentar cortar a bola, tocou com a mão. O árbitro Anderson Daronco foi acionado pelo VAR, reviu o lance na tela e assinalou pênalti. Alan Patrick converteu o pênalti, já na etapa final. O Inter venceu por 2 a 0.

São José x Inter - Cartão vermelho - 3ª rodada

No mesmo jogo, Alan Patrick recebeu a bola de costas, no campo de defesa e foi atropelado por Jhonata Varela. Na revisão no VAR, Anderson Daronco viu que o camisa 10 colorado foi atingido na altura do joelho, e o cartão vermelho foi aplicado no primeiro tempo.

Inter x Juventude - Pênalti - 2ª rodada

O árbitro Rafael Klein marcou pênalti de Cipriano em Borré, que caiu na área após disputa de bola. O lance ocorreu no final do primeiro tempo, e originou no primeiro gol colorado no Beira-Rio em 2025.

