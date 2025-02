Conheça o Athletic-MG, próximo adversário do Grêmio na Copa do Brasil

Time do Athletic que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Campeonato Mineiro de 2025. Fernanda Trindade / Athletic Club

O Grêmio conheceu seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (25). O Athletic-MG superou o Barcelona de Ilhéus-BA por 2 a 1 e se classificou para enfrentar o Tricolor.

A partida será, a princípio, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, no interior de Minas Gerais.

Athletic hoje

A campanha mineira no Estadual deste ano não foi das melhores. A equipe foi eliminada na primeira fase do Campeonato Mineiro e disputa o Troféu Inconfidência, que vale taça e uma vaga na Copa do Brasil em 2026.

A dificuldade deste ano, no entanto, contrasta com a boa campanha do Athletic na Série C do Brasileirão na temporada passada. O time de São João Del Rei foi vice-campeão e conseguiu o acesso para a Série B.

Atualmente, o principal nome da equipe é Lincoln, atacante formado no Flamengo. Em sete jogos, ele tem um gol e duas assistências.

História

Fundado em 1909, o clube retornou ao futebol profissional depois de mais de quatro décadas. Em 2021, o clube se tornou uma das primeiras Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs) do país.

Foi campeão do interior em 2022 e 2023 e conquistou a Recopa Mineira em 2023.

Solidariedade

Em maio do ano passado, durante a época das enchentes no Estado, o Athletic doou a renda líquida da partida contra o ABC para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O clube mineiro arrecadou R$ 48.997,93 e repassou a famílias atingidas pelas fortes chuvas. O time de Minas foi um dos primeiros a ter essa iniciativa.