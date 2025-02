Juventude perde para o Maringá e é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil

Time do meia Mandaca criou pouco no Paraná Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O sonho do bicampeonato da Copa do Brasil acabou muito antes do esperado para o Juventude. Na noite desta terça-feira (25), a equipe alviverde jogou mal, teve uma postura apática e acabou derrotada pelo Maringá por 1 a 0, no Estádio Willie Davis.

Com o resultado, o time paranaense enfrenta União-TO ou América-RN, que se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h, no Estádio Mirandão, em Tocantins. O Ju volta a jogar no sábado, na partida de volta das semifinais do Gauchão, contra o Grêmio, às 16h30min. Na ida, vitória tricolor por 2 a 1.

Com Mandaca e Vitor Pernambuco como novidades entre os titulares, o Ju levou o primeiro susto logo na saída de jogo. Aos 10 segundos, Moraes aproveitou-se de um lançamento longo e finalizou para fora. A resposta alviverde só veio aos 10 minutos, em cobrança de falta de Ewerthon, que saiu longe da meta.

No minuto seguinte, Maranhão recebeu na área e também errou na hora da finalização. O Maringá era melhor e esboçava uma pressão. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Maranhão desviou na primeira trave e Cauã, livre, desviou para as redes, abrindo o placar: 1 a 0 para os donos da casa.

O Juventude tinha muita dificuldades na partida e Gustavo salvou a equipe de levar o segundo gol em finalização de fora da área de Maranhão. O goleiro espalmou para fora.

Depois de 36 minutos, o time de Fábio Matias conseguiu criar uma chance de perigo. Em uma rara jogada bem trabalhada, Mandaca recebeu de Vitor Pernambuco e encontrou Erick Farias nas costas da zaga. O camisa 7 tirou do goleiro e a bola bateu na trave. No rebote, Mandaca chutou em cima da marcação, que evitou o gol.

Aos 38, o Maringá quase ampliou com Matheus Moraes, de fora da área. O chute parou em Gustavo mais uma vez. Nos acréscimos, mais uma grande chance para Erick. Mandaca deu o passe em profundidade e o atacante, na saída do goleiro, chutou fraco e proporcionou o corte do zagueiro antes da bola ir em direção à meta.

Mesmo com uma pequena melhora e aparecendo mais no ataque, o Ju foi para o intervalo atrás do placar.

SEGUNDO TEMPO

Com Jean Carlos na vaga de Ênio, o Ju tentou manter o ritmo mais agressivo na segunda etapa. Mas quem voltou melhor foi o Maringá. Os donos da casa rondaram a área e tiveram uma sequência de escanteios, sem finalizar ao gol.

Aos 13 minutos, Fábio Matias promoveu a segunda mudança na equipe, com Gabriel Taliari na vaga de Vitor Pernambuco. Só que quem teve as grandes chances de gol na sequência foi o Maringá. Robertinho cruzou para a área, Maranhão escorou e Matheus Moraes desviou para fora. No lance seguinte, Negueba aproveitou erro do Juventude e recebeu na esquerda. O atacante chutou e a bola parou na rede pelo lado de fora.

O Ju só assustou aos 21 minutos. Em cobrança de falta, Jean Carlos encontrou Erick Farias na área. O atacante tocou para o meio da área, mas ninguém apareceu para completar. No lance seguinte, em outra falta lateral, Adriano Martins cabeceou rente à trave.

Na reta final da partida, com muitos erros de passes, o Ju, já com Giovanny, Batalla e Nenê em campo, buscava encontrar soluções para chegar ao ataque. Aos 42 minutos, Nenê cobrou escanteio, a zaga do Maringá não cortou e Adriano Martins chutou para longe.

Nos acréscimos, Nenê deixou Giovanny livre na área e o atacante cruzou para Jean Carlos cabecear duas vezes. Na segunda, o goleiro Dheimison salvou. Depois, na cobrança de escanteio, o Ju voltou a ter a chance, mas a zaga do Maringá salvou em cima da linha.

A equipe de Fábio Matias demorou para acordar e acabou eliminada.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 1ª fase

Jogo único

Maringá 1x0 Juventude

Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

MARINGÁ

Dheimison; Cauã Tavares (Robertinho, int.), Tito, Ronald Carvalho, Max Miller; Buga (Vitinho, 26/2º), Rodrigo, Léo Ceará (Cheron, 26/2º), Moraes (Raphinha, 26/2º), Negueba, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

JUVENTUDE

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo (Nenê, 37/2º), Jadson e Mandaca (Giovanny, 22/2º); Ênio, Vitor Pernambuco (Taliari, 13/2º) e Erik Farias (Batalla, 22/2º). Técnico: Fábio Matias