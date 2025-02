Pavon pode ser novidade para a reta final do Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros poderá ter uma novidade no banco de reservas: Pavon. O argentino avançou na recuperação de lesão muscular, deixou o departamento médico e está na transição para atividades no campo. Há chances dele ser relacionado para o confronto decisivo com o Juventude, pela semifinal do Gauchão, no sábado (1º).

O problema foi sentido depois da goleada sobre o Pelotas, vencido por 5 a 0, com dois gols do ponta, no dia 11 de fevereiro. O Tricolor confirmou a lesão de grau 1 no bíceps femoral e começou a recuperação com os profissionais do clube.

A comissão técnica atualizou o status do jogador: deixou de realizar tratamento com os médicos e fisioterapeutas e iniciou os trabalhos nos campos com os preparadores físicos. Há esperança sobre eventual utilização na serra gaúcha.

Poucas opções para o setor

O Tricolor tem poucas opções para pontas. Kike Oliveira joga pela direita, e o belga Amuzu busca melhor adaptação ao Brasil. Aravena está lesionado. Desta forma, Edenilson, Monsalve e André Henrique são deslocados para os flancos.

O clube considera que apenas três jogadores estão entregues ao departamento médico.

A lista do DM

Aravena (lesão muscular)

(lesão muscular) Mayk (lesão muscular)

(lesão muscular) Kannemann (lesão no quadril)

