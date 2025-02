Após se apresentar fora do peso ideal, lateral do Grêmio evolui para ficar à disposição de Quinteros 

Luan Cândido se apresentou acima do peso.

Um dos últimos reforços contratados pelo Grêmio, o lateral Luan Cândido ainda não ficou à disposição da comissão técnica para a disputa da temporada. A principal explicação para isso está nas condições físicas do atleta. O jogador se apresentou fora de seu peso ideal.

Desde sua apresentação, dia 17 de fevereiro , Luan Cândido faz trabalho de recondicionamento físico no CT Luiz Carvalho . Sua utilização contra o Juventude, sábado (1), na Serra Gaúcha, ainda não está descartada, mas pode não ocorrer.

O lateral-esquerdo ainda não atuou na temporada de 2025. No ano passado, defendendo o Bragantino, Cândido participou de 53 jogos. Foram três gols marcados e uma assistência com a equipe do interior de São Paulo.