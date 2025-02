Polícia Civil investiga dois supostos casos de injúria racial na Arena do Grêmio

A Polícia Civil investiga dois supostos casos de injúria racial ocorridos na Arena, no último sábado (22), durante o jogo entre Grêmio e Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho .

Um dos casos está na Delegacia de Combate à Intolerância. De acordo com a delegada Tatiana Bastos, diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância (DPCI), foi instaurado um inquérito policial para apurar "crimes de racismo e de ameaça".

Um torcedor do Grêmio, que não teve idade e identidade revelada, teria dito "eu vou te matar, negão" para outro torcedor gremista.

O suspeito foi preso em flagrante na ocasião. No momento, ele está em liberdade enquanto transcorre a investigação.

O delegado Raul Vier, diretor da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), informou que imagens fornecidas pela Arena foram juntadas à ocorrência para que o procedimento policial seja instaurado.

