Grêmio elenca medidas a serem tomadas com relação a arbitragem; veja quais são

O Grêmio promete tomar fortes medidas após a polêmica arbitragem do seu jogo contra o Juventude, no último sábado (22), na Arena. O clube vai enviar, nos próximos dias, um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) com o objetivo de elencar os erros que ocorreram contra o time neste Gauchão.

O Grêmio também quer marcar uma reunião com a entidade. O objetivo do encontro será o de ouvir os áudios do VAR, para entender porque o pênalti em Monsalve não foi marcado e a falta de Camilo, na origem do gol anulado de Edenilson, foi confirmada com o auxílio da tecnologia.

— A gente quer, no mínimo, a escuta do VAR, para entender o que foi conversado ali, qual foi a interpretação, inclusive para saber por que foi chamado depois e comparar por que foi chamado na falta. Eu posso até assumir que foi falta, mas se aquilo ali foi falta no meio-campo, foi dez vezes mais falta dentro da área — disse o Presidente Alberto Guerra em entrevista à Rádio Gaúcha.

O presidente Tricolor também elencou outras medidas a serem adotadas pelo Grêmio, nestes dias que antecedem o segundo e decisivo encontro com o Juventude, onde o Clube já defende a escalação de uma arbitragem de fora do Estado.

— Vamos insistir, já para a próxima rodada, em juízes de fora, porque se assim não for feito, aí a responsabilidade é toda da Federação.

Além de enviar um ofício à FGF, o Clube também enviará um comunicado para a Comissão de Arbitragem da CBF com um alerta sobre os erros que, segundo os dirigentes, estão ocorrendo em jogos do Grêmio.

— Enviaremos (um ofício) para a Comissão Nacional de Arbitragem para que seja colocada uma lupa no que está acontecendo no Rio Grande do Sul — completou o presidente .

Uma das medidas mais polêmicas, no entanto, envolve a ideia do Grêmio em responsabilizar individualmente as pessoas envolvidas em supostos erros de arbitragem contra o time de Gustavo Quinteros.

— O Grêmio vai, em última análise, no CPF das pessoas para poder buscar os prejuízos causados. É o que nos cabe. A gente não pode deixar passar essas coisas — disse Guerra.

Até o final da manhã desta segunda-feira (24), a FGF ainda não havia recebido um pedido de encontro com os dirigentes do Grêmio.

As medidas que o Grêmio pretende tomar: