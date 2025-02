Juventude x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio entra em campo nesta quarta (5), às 22h, para enfrentar o Juventude pelo Gauchão . Acompanhe o pré-jogo no Gaúcha 2, a partir das 20h , e, depois, todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha .

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar um resumo do que mais relevante ocorre na partida.