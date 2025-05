Valencia sofre lesão e sai de maca no primeiro tempo do jogo do Inter contra o Atlético Nacional

Aos 37 minutos de partida, Valencia caiu no gramado com dores. Jaime SALDARRIAGA / AFP

Valencia ficou apenas 37 minutos em campo no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, nesta quinta-feira (6). Titular do Inter, o atacante sentiu dores na posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo diante do Atlético Nacional, pela fase de grupos da Libertadores, e precisou ser substituído.

O camisa 13 do Inter ficou caído no gramado após uma arrancada no meio do campo. Ao receber passe de Fernando, Valencia correu para evitar a lateral — e conseguiu, mas logo pôs a mão na coxa e caiu, com expressão de muita dor. O juiz então parou o jogo para atendimento médico ao equatoriano.

Lucca entrou no lugar de Valencia, que precisou deixar o campo de maca e pouco havia feito na partida. Dois minutos depois da substituição, o Atlético Nacional abriu o placar, com gol de Viveros.

No final, o Inter acabou derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1.