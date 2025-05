Pacquiao volta ao ringue para lutar pelo título dos meio-médios contra o americano Mario Barrios

A lenda do boxe filipino Manny Pacquiao, de 46 anos, sairá da aposentadoria após quatro anos de inatividade para enfrentar o americano Mario Barrios pelo título da categoria meio-médio do Conselho Mundial de Boxe (WBC), informou a ESPN nesta quinta-feira (8).

Pacquiao, que conquistou 12 títulos mundiais em oito categorias diferentes - um feito sem precedentes na história do boxe - não sobe ao ringue desde sua derrota por decisão unânime em 12 rounds para o cubano Yordenis Ugás em uma luta pelo título dos meio-médios da WBA em 21 de agosto de 2021, em Las Vegas.

A ESPN informou que o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, revelou na semana passada, durante um evento na Arábia Saudita, que Pacquiao planeja enfrentar Barrios pelo título em julho, e que a estrela asiática já recebeu a autorização necessária da Comissão Atlética do Estado de Nevada.

De acordo com as regras do WBC, um ex-campeão tem o direito de solicitar uma chance pelo título mundial ao retornar de sua aposentadoria.