Grêmio terá apenas uma partida fora do Rio Grande do Sul até a parada para o Mundial

Após o empate sem gols com o Atlético Grau , na quarta-feira (8), o técnico Mano Menezes projetou "mudanças significativas" no Grêmio após a parada para o Mundial de Clubes . A competição, que ocorre nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho, vai parar o futebol brasileiro.

Em meio a uma maratona, a vantagem é a logística com poucas viagens. São seis partidas na Arena e duas como visitante. Uma delas é contra o Juventude, em Caxias do Sul, com um pequeno deslocamento.