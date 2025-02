Caso Lucas Esteves: entenda o que se sabe sobre a negociação entre Grêmio, Vitória e o jogador

Jogador deve chegar a Porto Alegre após decisão jurídica. Victor Ferreira / EC Vitória/Divulgação

A novela da contratação de Lucas Esteves para o Grêmio ainda segue sem um desfecho. O Tricolor e o atleta buscam uma liberação com o Vitória, que segue complicando a situação. O clube baiano já foi criticado pelo empresário do lateral-esquerdo e o futuro dele deve ser definido na Justiça do Trabalho.

A expectativa é de que ainda nesta quarta-feira (5) uma decisão seja tomada. Conseguindo essa liminar, Lucas Esteves, 24 anos, será contratado pelo Grêmio. O lateral-esquerdo já tem acordo salarial com o Tricolor e os dirigentes do clube gaúcho mantêm otimismo quanto à liberação do jogador.

Aos 24 anos, Lucas Esteves é visto na Arena como a reposição a Reinaldo. Como vinha atuando pelo Campeonato Baiano, o atleta não precisará passar por um período grande de preparo físico e tem chances de, ao menos, ser relacionado para o Gre-Nal do próximo sábado (8).

Entenda o caso envolvendo o jogador Lucas Esteves

O Grêmio buscou a contratação de Esteves ao pagar o valor estipulado em contrato para a rescisão — US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,9 milhões). Entretanto, o Vitória argumenta a existência de uma cláusula que prevê a renovação automática mediante o pagamento de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 600 mil).

O clube baiano devolveu o valor, mas o atleta ingressou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para obter a liberação do Vitória. Após a audiência do CNRD da CBF, ficou estipulado um prazo para que o Leão tentasse chegar a um acordo com o atleta, que deseja deixar o clube.

As tentativas não tiveram andamento e por isso o tema será definido na Justiça do Trabalho, a perdido do empresário do jogador.

Declarações do empresário

O empresário Marcelo Robalinho, que representa Lucas Esteves, disparou contra o clube baiano nas redes sociais.

"Agora, passados quase 20 anos, me deparo com um caso sui generis, no qual o Vitória busca desesperadamente a volta da escravatura dos atletas, buscando burlar a Lei Pelé. Incrível isso estar ocorrendo, ainda mais na terra de Luiz Gama. Os presidentes dos clubes passam, mas a mácula fica para a instituição", escreveu Robalinho.

O que diz o Vitória

Em contato com ZH no final de janeiro, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o Grêmio tinha conhecimento das cláusulas.

O presidente enviou à reportagem de ZH um trecho do que seria o contrato entre o Vitória e Lucas Esteves. O parágrafo segundo da Cláusula 6 diz:

"Na hipótese de exercício de Cláusula Indenizatória pelo ATLETA para transferência a outra agremiação, será resguardado ao VITÓRIA o direito à recusa da transferência, mediante o pagamento, pelo VITÓRIA, em favor do ATLETA, do valor de U$D R$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), ou o valor equivalente em Reais (dólar compra) no dia da comunicação do ATLETA ao CLUBE. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação de recusa pelo VITÓRIA ao ATLETA."

Posicionamento do Grêmio

O vice-presidente gremista Eduardo Magrisso, em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha, disse que o clube está bem embasado juridicamente para trazer o atleta.

— A legislação prevê o pagamento da multa rescisória e a consequente rescisão do contrato. O Grêmio pagou a multa e o contrato está encerrado. Só precisa a autoridade sacramentar a rescisão e o jogador poder ser contratado pelo Grêmio — comentou.

Quem é Lucas Esteves

Lucas Esteves disputou o Brasileirão pelo Vitória, tendo passagens por Palmeiras, Fortaleza, Atlético-GO e Colorado Rapids, dos EUA.

Formado pelo Palmeiras, fez parte do elenco do bi da Libertadores, em 2020 e 2021, mas nunca se consolidou como titular com Abel Ferreira. O jogador fez apenas 27 jogos pela equipe paulista antes de ir aos Estados Unidos atuar no Colorado Rapids. Ele ainda defendeu Fortaleza e Atlético-GO antes de chegar ao Vitória.

É um jogador que se destaca pela parte ofensiva. Por conta disso foi utilizado em uma segunda linha com um lateral atrás dele. Também jogou como ala em sistemas com três zagueiros. Esteves também já foi utilizado no meio-campo.