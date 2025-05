Jogador titular contra o Atlético Grau desfalca o Grêmio contra o Bragantino

O técnico Mano Menezes tem uma opção a menos para o jogo contra Bragantino , às 18h30min de sábado (10), na Arena, pelo Brasileirão. Titular contra o Atlético Grau , na quarta-feira (7), Luan Cândido atua no Tricolor emprestado pelo clube paulista e não pode enfrentar os visitantes.

Retornos importantes

Recuperado, Amuzu deve ser opção no banco, enquanto Aravena, com desconforto, ainda é dúvida. Villasanti e Edenilson seguem no departamento médico.