Em negociação para sair do Grêmio, Nathan Fernandes tem lesão confirmada

Atleta (com a camisa 11) se machucou defendendo a seleção brasileira sub-20. JUAN BARRETO / AFP

O meia-atacante Nathan Fernandes, do Grêmio, teve constatada uma lesão muscular grau 1 em um dos músculos da parte anterior da coxa esquerda. O jogador se lesionou defendendo a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria na Venezuela.

O problema foi sentido logo no começo da partida contra a Colômbia, em 7 de fevereiro. Natahan foi levado a um hospital de Caracas para a realização do exame. Nele, foi constada a lesão. A CBF já informou o clube sobre o resultado do exame. Não foi estipulado um período de recuperação.

Desde que foi substituído, Nathan passa por tratamento intensivo. Ele voltará ao Brasil somente após a finalização da participação brasileira na competição.

Nesta quinta-feira (13), o Brasil enfrenta a Argentina. No domingo (16), joga contra o Chile. O desembarque da delegação em solo nacional está programado para segunda-feira (17).

Apesar das boas atuações, Nathan deixou o Sul-Americano sem marcar gol. Durante a sua passagem pela seleção, o Grêmio iniciou negociação para vendê-lo ao Botafogo.

O clube carioca fez uma oferta de US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,3 milhões na cotação atual), enquanto o Grêmio solicita um valor em torno de US$ 10 milhões (R$ 57,6 milhões). As partes ainda conversam para chegar a um acordo.

A direção gremista avalia que os valores envolvidos nas tratativas são atrativos para um jogador que perdeu espaço no decorrer da temporada passada e terminou o ano no rodapé da hierarquia de pontas.

O Grêmio detém 85% dos direitos econômicos, o Tricolor quer aumentar as cifras da transação.