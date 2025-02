Os bastidores e os valores da negociação entre Grêmio e Botafogo por Nathan Fernandes 

Nathan Fernandes está a serviço da seleção brasileira sub-20 e pode não atuar mais com a camisa do Grêmio Staff Images / CBF/Divulgação

O Grêmio tem uma negociação em andamento com o Botafogo para a venda do atacante Nathan Fernandes, 19 anos. Conforme apurado por Zero Hora, ainda há uma distância entre a oferta dos cariocas e a pedida do clube gaúcho, mas as perspectivas são boas de o negócio ser concretizado.

O Botafogo ofereceu US$ 7 milhões (R$ 40,2 milhões), enquanto o Grêmio quer receber algo em torno de US$ 10 milhões (R$ 57,5 milhões). As partes ainda conversam para chegar a um denominador nos próximos dias.

A avaliação é de que os valores são atrativos para um atleta que terminou o ano passado no rodapé da hierarquia de pontas e que, em uma primeira análise, não seria titular com o técnico Gustavo Quinteros. Porém, como detém apenas 85% dos direitos econômicos, o Tricolor quer aumentar as cifras da transação.

Nathan Fernandes está a serviço da seleção brasileira sub-20 e, se o negócio foi concluído nos próximos dias, não deve mais vestir a camisa tricolor.