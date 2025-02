Botafogo faz proposta por atacante do Grêmio

O contrato de Nathan Fernandes com o Grêmio vai até junho de 2028. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Botafogo fez uma proposta ao Grêmio pela contratação do atacante Nathan Fernandes. Os cariocas estariam dispostos a desembolsar US$ 10 milhões pela contratação do jogador que completa 20 anos neste mês de fevereiro. O Grêmio é detentor de 85% dos direitos.

A informação do interesse botafoguense foi divulgada pelo canal do TF e confirmada pela reportagem de ZH. Nathan Fernandes está disputando o Sul-Americano com a seleção brasileira Sub-20. Por problema muscular, foi substituído no início de jogo do Brasil contra a Colômbia. Existe a possibilidade de o negócio ser concretizado nos próximos dias.

Por possuir 85% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio não ficaria com a totalidade do valor oferecido pelos cariocas. O atual contrato de Nathan Fernandes com o Grêmio vai até junho de 2028.