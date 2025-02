Com a "cara do Grêmio", Camilo é apresentado e fala em inspiração em Bruno Guimarães

Camilo Reijers foi apresentado pelo Grêmio nesta quinta-feira (13). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Reforço do Grêmio, Camilo Reijers foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (13). O volante de 25 anos recebeu a camisa 15 das mãos do diretor de futebol Guto Peixoto. O dirigente é quem definiu o novo reforço como um jogador com "a cara do Grêmio". E o meio-campista depois falou sobre os motivos que o levaram a sair da Rússia e acertar o retorno ao futebol brasileiro.

Questionado sobre as características que o fazem ter a cara do Tricolor, Camilo afirmou que entende que seu estilo de jogo é algo que casa com a história do clube.

— Sobre ter a cara do Grêmio, se fala muito em ser aguerrido e se entregar pela camisa. É uma característica minha. Quero fazer o melhor que puder pelo clube — disse.

Camilo afirmou que se vê como um volante de características defensivas, mas que também pode atuar um pouco mais adiantado para auxiliar ofensivamente.

— Por características, sou um volante mais defensivo. Mas também consigo atuar com a função de chegar ao ataque. Não fico posicionado ofensivamente, como um organizador. Tenho características mais defensivas — explicou.

Inspiração em Bruno Guimarães

Integrado aos treinos com os novos companheiros, Camilo afirmou que busca inspiração no estilo de jogo de Bruno Guimarães. O novo volante gremista observou as partidas do ex-jogador do Athletico-PR, que atualmente defende o Newcastle e a Seleção Brasileirão, para acrescentar alguns pontos dele ao seu estilo de jogo.

— Durante toda a minha formação, fui um volante mais defensivo. Subi ao profissional na Ponte Preta e pela minha capacidade física, o técnico aproveitou essa minhas característica para cumprir essa função mais ofensiva. Joguei no Cuiabá e na Rússia como um volante mais defensivo. Tenho uma amizade grande com o Bruno Guimarães. Gosto de assistir os jogos dele e aprendo o vendo — disse.

Leia Mais Como o Grêmio pretende encaixar os reforços para a disputa da Copa do Brasil e fases decisivas do Gauchão

De olho no Gauchão

Sobre a pressão de chegar com a disputa do octacampeonato do Gauchão, Camilo afirmou que um clube como o Grêmio sempre precisar estar focado em vencer.

— Quando você chega ao Grêmio, chega pensando em ser campeão. O Grêmio não entra em campeonato pensando em participar. Sempre o pensamento é ser campeão. O grupo é muito bom. Todos me ajudaram nesse processe de integração. O time está indo muito bem e tem tudo para ir atrás desse campeonato — projetou.

O novo camisa 15 gremista pode fazer sua estreia pelo clube neste sábado (15), às 16h30min, contra o Ypiranga. Como está liberado para atuar no Brasil, o jogador já consta no BID, o volante é alternativa para integrar o time reserva que será escalado por Gustavo Quinteros para a última rodada da fase classificatória do Gauchão.