Luan Cândido desembarca em Porto Alegre para ser o novo reforço do Grêmio 

Luan Cândido estava no Bragantino. Ari Ferreira, RB Bragantino / Divulgação

O próximo reforço a ser confirmado pelo Grêmio é Luan Cândido. O lateral-esquerdo de origem, mas que também atua como zagueiro, desembarcou na madrugada desta quinta-feira (13) em Porto Alegre. O jogador chega por empréstimo do Bragantino.

A tendência é de que ainda nesta quinta-feira o atleta de 24 anos seja anunciado de forma oficial. Luan Cândido vai realizar exames de rotina para, após sua aprovação, assinar um contrato de empréstimo com o Grêmio.

Luan Cândido é cria da base do Palmeiras. Com vasta passagem pelas seleções de base, disputou o Mundial sub-17 de 2017 e o Sul-Americano sub-20 de 2019. Em 2020, transferiu-se para a base do RB Leipzig, da Alemanha. Por isso, acabou repassado ao Bragantino, que pertence aos mesmos empresários do clube alemão.

Quem é Luan Cândido

Luan surgiu no Palmeiras, em 2019, atuando na lateral. Pelo clube paulista, contudo, ele não atuou pelos profissionais. Na base palmeirense se destacou pela aptidão física, com apenas 18 anos, além de ser talentoso com a bola nos pés.

Essas características chamaram a atenção do Grupo Red Bull, que comprou seus direitos por 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões, na cotação da época). A ideia inicial era de ele atuar no Leipzig, porém não chegou a vestir a camisa do time profissional.

Por fazer parte do grupo, o Bragantino pediu empréstimo de Luan. Ele chegou ao Massa Bruta no final de 2020 e começou a ganhar espaço no ano seguinte. Foram 32 partidas, três gols e uma assistência, sendo a maioria como lateral-esquerdo, e três como volante.

Em 2022, Luan Cândido foi comprado em definitivo pelo Bragantino e teve sua melhor temporada na carreira, novamente como lateral-esquerdo. Foram 50 jogos disputados, 13 gols marcados — muitos deles de cabeça, em jogadas de bola parada — e três assistências.

Na temporada seguinte, o lateral teve uma lesão que o fez perder grande parte da temporada. Foram apenas 29 jogos de Luan, com um gol e três assistências. Foi em 2023 que ele começou a ser utilizado como zagueiro em algumas partidas.

No último ano, a maioria dos jogos de Luan pelo Massa Bruta foi como zagueiro, aproveitando seu 1m87cm. Ele fez três gols e deu uma assistência.

Apesar disso, o Bragantino, de Fernando Seabra, não o colocou como prioridade para 2025 e começou a vê-lo como uma boa moeda de troca. Por isso, Luan não disputou nenhuma partida nesta temporada.

