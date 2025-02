Por problema muscular, Nathan Fernandes é substituído no início de jogo da seleção brasileira sub-20

Ainda não há avaliação sobre a gravidade e se há risco para a continuidade do jogador na competição. JUAN BARRETO / AFP

A vitória do Brasil sobre a Colômbia, pelo Sul-Americano Sub-20, contou com um fato preocupante para a seleção brasileira e para os torcedores do Grêmio. Com menos de 20 minutos de bola rolando, Nathan Fernandes, com dores, precisou ser substituído.

Ao SporTV, que transmitia a partida, a assessoria da seleção brasileira informou que o atacante gremista teve um problema muscular. Por isso, precisou deixar o campo, dando lugar a Wesley. Conforme comunicado, ainda não há avaliação sobre a gravidade e se há risco para a continuidade do jogador na competição.

Pouco tempo antes de ser substituído, Nathan levou a mão à sua coxa direita e demonstrou expressão de dor. Apesar disso, em nenhum momento ficou caído no gramado e sequer pediu atendimento médico, deixando o campo caminhando.

O jogo, válido pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-20, terminou 1 a 0 para o Brasil. Com isso, a seleção brasileira pode confirmar matematicamente, já na próxima rodada, uma das quatro vagas para o Mundial, no segundo semestre.

Nathan anda não marcou gol no torneio, mas vem sendo um dos destaques do time de Ramon Menezes.

