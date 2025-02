Como Quinteros pode encaixar os novos reforços do Grêmio no seu modelo de jogo favorito

Quinteros vem ganhando reforços. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio tem novos reforços chegando para a fase final do Gauchão. Nesta semana, o atacante Amuzu e o volante Camilo foram apresentados. O clube ainda pode confirmar, nesta sexta-feira (14), o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o zagueiro e lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante uruguaio Cristian Olivera.

A diretoria ainda tenta mais um zagueiro para contemplar o desejo de Gustavo Quinteros. O Desenho Tático de Zero Hora projeta as alternativas que o treinador terá para montar a equipe com os novos reforços.

Esquema tático

Quinteros tem variado neste começo de temporada entre os esquemas no 4-2-3-1 e 4-1-4-1. As variações acontecem até mesmo dentro dos jogos com a mudança de posicionamento do segundo volante, que tem sido Villasanti — Edenilson também fez essa função. O treinador costumava fazer essa variação em seu trabalho anterior, no Vélez. A chegada dos reforços visa atender à ideia de Quinteros de montagem da equipe na forma atual.

Como devem encaixar as peças

Camilo: ainda que tenha sido utilizado mais adiantado em alguns momentos da carreira, deixou claro em sua apresentação que atua preferencialmente como primeiro volante. Ou seja, chega para brigar com Dodi pela condição de reserva de Cuéllar.

Amuzu: extrema de velocidade, pode jogar pelos dois lados, mas atua preferencialmente pelo lado esquerdo. Brigará pela posição que hoje é de Aravena.

Lucas Esteves: entra naturalmente na lateral esquerda, posição que tem tido o zagueiro Viery atuando de forma improvisada.

Luan Cândido: lateral-esquerdo de origem, foi utilizado como zagueiro por Pedro Caixinha no Bragantino. Pode jogar como zagueiro e também disputar posição com Lucas Esteves na lateral.

Cristian Olivera: É o típico extrema com a capacidade de fazer o vai e vem pelo lado do campo. Ele até chegou a atuar como ala no Los Angeles FC. Seu lado preferencial é o direito. Por isso deverá atuar na vaga que atualmente é de Pavon.

Como ficam as disputas por posições no Grêmio

Os postulantes a cada posição dentro do 4-2-3-1 preferencial de Quinteros. Sharemytactics / Reprodução