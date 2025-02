Amuzu revela orientação de Braithwaite para dar certo no Grêmio: "Deixar a vida em campo"

Amuzu está aproveitando os conselhos de um colega para ajudar na adaptação ao Brasil. Mas que serve especialmente ao Grêmio. Com Braithwaite o auxiliando em seus primeiros dias no CT Luiz Carvalho, o novo camisa 9 gremista foi avisado de que precisa seguir principalmente uma regra para ser abraçado em seu novo clube. E ele revelou em sua entrevista de apresentação no CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira (12) qual foi a orientação.

— Martin (Braithwaite) me falou que só precisa fazer uma coisa. Dar a vida em campo. Se fizer isso, a torcida vai te apoiar — afirmou o novo jogador.

Como foi a apresentação

Amuzu chegou sorridente na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho. Acompanhado pelo vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto, o jogador teve um tradutor para fazer a intermediação durante a entrevista.

Sincero, Amuzu comentou que não escolheu usar a camisa 9. Que esse foi o número disponibilizado pelo clube. Respondendo às perguntas em inglês, o atacante conseguiu até fazer algumas brincadeiras. Comentou que foi avisado de que não poderá usar vermelho e que a primeira palavra que aprendeu no Brasil foi "obrigado".

O jogador avisou que ele e a esposa pretendem fazer aulas de português. E sobre as questões de campo, Amuzu citou que se sente mais confortável como ponta pela esquerda. Ele explicou que os movimentos são mais naturais quando joga como ponta no lado esquerdo, mas que também é capaz de ser aproveitado pela direita.

— Prefiro jogar pelo lado esquerdo. É ali que me sinto que posso realizar mais ações com a bola, atacar a profundidade. Pela direita, é mais a questão de tentar o cruzamento — comentou.

Quando será a sua estreia?

Amuzu tem chances de estar em condições de legais para estrear contra o Ypiranga, neste sábado (15). Mas a comissão técnica avalia o preservar e o utilizar na estreia da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentará o São Raimundo-RR na próxima quarta-feira (19).

Formação

Formado nas categorias de base do Anderlecht, o novo atacante do Grêmio nasceu em Gana e se naturalizou belga. Além do bom rendimento pelo clube, Amuzu também tem histórico de convocações para seleções de base. Ele defendeu as equipes sub-19 e sub-21 da Bélgica, com dois gols marcados em 14 partidas disputadas.

Ficha Técnica

Nome: Francis Apelete Amuzu

Nascimento: 23/08/1999 (25 anos)

Clubes: Anderlecht/BEL (2018 - 2025)